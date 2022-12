Ruée sur les chauffages d'appoint en Vaucluse : "Si vous voulez économiser, ce n'est pas la solution"

Difficile en ce moment de trouver un chauffage d'appoint en Vaucluse. À Avignon et aux alentours, les petits radiateurs électriques, poêles à bois ou à pétrole ont été dévalisés dans les magasins de bricolage. "J'ai rajouté un petit radiateur dans ma salle de bain pour la sortie de douche parce que c'est horrible !", témoigne notamment Hayat, habitante du quartier des Grands Cyprès à Avignon, qui n'arrive pas à dépasser 16°C dans son appartement.

"On est chauffés chez nous à 15°C", témoignent aussi Anne et Sébastien, qui viennent d'acheter des radiateurs à bain d'huile en espérant consommer moins d'électricité qu'avec les "grille-pains" de leur logement. Et pourtant, ces chauffages achetés en dépannage ne sont pas forcément une solution économique. "Ça va chauffer, c'est sûr, mais si vous voulez économiser, ce n'est pas la solution", explique Thomas Martin. Ce chargé de mission énergie à Carpentras pour l'Agence locale de la transition énergétique, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mardi.

Pour économiser sur son chauffage, lui conseille au contraire de petites astuces. "Comme par exemple de mettre des plaques réfléchissantes derrière les radiateurs, qui pourront émettre côté salle et aussi côté mur. Ça permet de réfléchir la chaleur qui qui va directement sur le mur et d'obtenir un meilleur confort en terme de chaleur. Ça, ça peut être déjà une première chose à moindre coût, sans envisager de gros travaux".

Rénover à long terme, en isolant son logement

Mais il invite aussi à effectuer de vrais travaux pour améliorer l'isolation de son appartement ou de sa maison. "Le mieux c'est de l'isoler par l'intérieur ou l'extérieur. On conseille aussi d'isoler la toiture puisque la chaleur monte, puis les murs et les fenêtres. Et il est aussi intéressant de rénover sa ventilation, parce qu'une bonne ventilation permet aussi d'avoir un air sain et de baisser l'humidité", explique Thomas Martin.

Si vous souhaitez vous renseigner sur des travaux d'amélioration de l'isolation ou du chauffage de votre logement, savoir aussi si quelles aides vous voulez demander, vous pouvez trouver conseil auprès de l'Agence locale de la transition énergétique (ALTE) via son site internet ou en contactant le 04 90 74 09 18.