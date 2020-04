Ruée vers la farine : dans la Loire, la minoterie Cizeron met les bouchées doubles

Chez Cizeron, le meunier est bien loin de dormir. Pascal Poncet ne sait plus où donner de la tête tellement les commandes de farine explosent du fait de la consommation en hausse de cette première pendant le confinement.

"Le moulin tourne à plein en ce moment, raconte-t-il. Avant je produisais 100 kilos tous les quinze jours, maintenant c'est 350 kilos".

Le pain fait maison, les crêpes, les gâteaux pour varier les goûters des enfants, et les occuper... En fait, les centrales d'achats de la grande distribution ont du mal à suivre les élans pâtissiers et boulangers des familles confinées. En témoignent les arrivages aléatoires dans ce magasin de quartier à Saint-Étienne. "Avec la farine, c'est très compliqué, explique la gérante Anne-Laure. Nous en commandons trois fois par semaine mais on ne sait jamais s'il y en aura dans les livraisons. C'est la surprise quand on déballe. Sur les six références que nous proposons, on arrive à avoir une à deux par livraison mais pas à chaque fois."

Ventes directes et commandes de la grande distribution multipliées par deux

Et à peine mise en rayon, ça part en quelques heures. "On en a reçu lundi matin et à midi, il n'y en avait plus", raconte la commerçante qui a pourtant limité l'achat à deux "produits de la même famille par client".

Alors pour palier les arrivages aléatoires, les supermarchés font appel à la production locale, d'où les commandes que de grosses enseignes d'Andrézieux, Saint-Héand ou Savigneux ont doublé ces derniers jours.

Et chez Cizeron cette demande s'ajoute à celle qui s'exprime directement à la minoterie, elle aussi multipliée par deux : "quarante personnes par jour viennent chercher leur farine ici", relate Pascal Poncet.

La minoterie transforme 800 tonnes de céréales issues de l'agriculture biologique d'Auvergne Rhône-Alpes et de Bourgogne chaque année, à l'aide des traditionnelles meules de pierre.