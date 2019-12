Ruée vers les pompes avant une possible pénurie d'essence

Plusieurs centaines de voitures ont défilé dans les stations services de Nîmes, avant une possible pénurie d'essence la semaine prochaine. En Bretagne, plusieurs stations essence on limité la vente à 35 euros maximum.

Nîmes, France

Les automobilistes s'agglutinent dans la station Total Access, boulevard du Pasteur Marc Boegner - la file d'attente commence même sur la route. La raison de cette cohue est la peur du blocage des raffineries la semaine prochaine, alors qu'une grève menace de paralyser les transports en commun le 5 décembre.

"Je suis venue faire le plein aujourd'hui car j'ai peur qu'il ne reste plus d'essence la semaine prochaine" s'inquiète Christiane. "On sait ce que c'est quand c'est la pénurie. On se rue, on est pas servi, on devient nerveux. Alors je fais le plein ce dimanche... mais on est beaucoup à avoir eu la même idée ! " plaisante la retraitée.

Ahmed fait également le plein. Lui n'a pas du tout envie de rire. "Je travaille à 50 kilomètres de Nîmes. _Bien sûr que ça m'effraie"ajoute l'ouvrier. "J'espère quand même qu'il n'y aura pas de gros manque la semaine prochaine."_