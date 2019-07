Ruelle-sur-Touvre (Charente) : une papeterie s'inquiète de la sécheresse

Ruelle-sur-Touvre, France

La papeterie Alamigeon est l'une des dernières en Charente, alors que la fabrication du papier était une industrie phare dans ce département depuis plusieurs siècles. Basée dans le quartier de Villement à Ruelle, le long de la Touvre (un affluent de la Charente), la direction de cette usine ne peut que constater qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière qui est son principal fournisseur. L'eau est pourtant essentielle pour l'industrie papetière : c'est elle qui transporte et travaille les fibres pour obtenir la pâte à papier. On prélève l'eau dans la rivière, on la nettoie avec des filtres à sable, et on la rejette après l'avoir traitée.

"Pas d'eau, pas d'activité" (Eric Allary, responsable industriel et process chez Alamigeon)

Un arrêté préfectoral fixe à 4,5 mètres cubes par seconde le débit de la rivière, au-dessous duquel les industriels doivent arrêter de pomper l'eau de la Touvre. Mardi, le débit était de 5,47 mètres cubes par seconde : on se rapproche donc du minimum fatidique, et la menace d'une cessation d'activité pour la papeterie Alamigeon est loin d'être écartée. Traditionnellement, le débit de la Touvre baisse jusqu'à la mi-novembre. La papeterie ferme ses portes au mois d'août. Mais c'est à la rentrée, si les prochaines semaines sont aussi sèches et chaudes que le mois de juillet, que des conséquences sociales sont possibles : baisse d'activité et même, ce n'est pas exclu, chômage technique. La papeterie de Ruelle emploie actuellement 32 salariés.