Le groupe de Mohed Altrad, propriétaire du MHR - le club de rugby de Montpellier -, reste le sponsor maillot du XV de France jusqu'en 2023 pour "au moins 35 millions d'euros", a annoncé lundi la Fédération française de Rugby (FFR).

Le nouveau partenaire va apparaître sur le maillot des Bleus dès le prochain Tournoi des Six Nations. En mars 2017, il avait été le tout premier sponsor du maillot des rugbymen tricolores alors que la France était la dernière sélection majeure à ne pas en avoir.

Sponsor maillot du XV de France : au moins 35 millions d’euros pour le rugby amateur d’ici #France2023. Le Comité Directeur de la FFR a validé ce matin l’offre du Groupe Altrad, unique répondant. Il devient le 6ème partenaire officiel de la FFR. — FF Rugby (@FFRugby) January 8, 2018

Dans le cadre de ce soutien à la candidature, le nom du groupe sera associé au #France2023, déjà présent sur le maillot du #XVdeFrance. pic.twitter.com/yzgA4G4Iel — FF Rugby (@FFRugby) March 7, 2017

Laporte veut "garantir le sentiment d’impartialité" malgré les soupçons de favoritisme

Le président de la FFR Bernard Laporte, soupçonné de conflit d'intérêts avec Altrad après la révélation en août de l'existence d'un contrat privé entre les deux hommes, a promis de "garantir le sentiment d'impartialité" après les recommandations du comité d'éthique et de déontologie du rugby français, qui a réclamé vendredi la mise en place de "garde-fous" pour éviter tout favoritisme.

"Le rapport du comité d'éthique et de déontologie atteste l'existence de situation(s) similaire(s) dans d'autres disciplines et l'absence de conflit d'intérêt", estime Laporte. Et de préciser que le groupe Altrad était le seul à avoir répondu à l’appel d’offres.

Je veux utiliser l’image de l'Équipe de France pour générer des recettes pour le monde amateur. Le XV est la vitrine du rugby français et le principal outil de promotion. Aujourd'hui, j'assume de mettre un fleuron industriel français sur le maillot pour développer notre sport. https://t.co/hpzlSysd35 — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) January 8, 2018

Le président de la FFR est soupçonné d'avoir fait pression fin juin 2017 sur la commission d'appel de la Fédération pour qu'elle réduise les sanctions envers le club du Montpellier Hérault Rugby en Top 14. Cet été, l'ancien sélectionneur des Bleus a "renoncé au contrat d'image" liant sa société, BL Communication, avec celle du président du MHR, Mohed Altrad, devenu en quelques mois un partenaire majeur de la FFR.

Le mois dernier, le ministère des Sports a transmis ses éléments à la justice à qui il appartiendra désormais de décider d'ouvrir une enquête pénale ou non.