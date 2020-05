Ruinés par le coronavirus, artisans et commerçants sont les nouveaux visages des Restos du cœur

Centre de distribution de Canet-en-Roussillon. Timidement, une élégante jeune femme tend sa carte toute neuve de bénéficiaire. "Jamais je n'aurais pensé me retrouver là un jour, à tendre la main", lâche Mélanie, en remplissant son sac-cabas de légumes et de boites de conserve. "Mon compagnon est artisan, nous pensions être à l'abri du besoin. Mais il ne travaille plus depuis presque trois mois. Et le frigo est vide."

Gérante d'un salon de coiffure et d'esthétique, Jessica explique avoir dû, elle-aussi, "ravaler sa fierté" pour venir pousser la porte des Restos du cœur : "Cela a été très violent." Cette jeune mère de famille, qui "a toujours travaillé sans rien demander a personne", a même œuvré comme bénévole pendant près de deux ans dans l'association. "Je ne pensais pas que les rôles pourraient s'inverser un jour. Comme quoi..."

"Pour eux c'est une blessure."

Mobilisés comme jamais depuis le début de la crise, les bénévoles des Restos confirment avoir vu arriver massivement "de nouveaux visages", avec des profils différents des bénéficiaires habituels : des artisans, des petits commerçants, des professionnels du tourisme et "des familles qui n'arrivent plus à nourrir correctement leurs enfants avec l'arrêt de la cantine".

"Pour ces nouveaux bénéficiaires, c'est une blessure de devoir pousser notre porte. Nous devons les accueillir avec la plus grande gentillesse", reconnaît Patou, l'une des responsables de l'association dans les Pyrénées-Orientales. "Tous ces gens avaient auparavant les moyens de s'en sortir. Souvent, ils faisaient même partie de nos donateurs !"

Dans certains centres des Pyrénées-Orientales, les inscriptions ont ainsi bondi de 40% depuis début mars, "notamment dans les villes, comme à Perpignan", explique Odile Bregand, la présidente départementale des Restos du cœur. "Nous recevons aussi de nombreux travailleurs saisonniers et intérimaires, qui ont vu leurs missions s’arrêter brusquement. Pour eux, c'est souvent très long de faire les dossiers Assedic. En attendant, il n'y a plus d'argent à la maison."

Un phénomène provisoire ?

L'espoir de l'association, c'est que cette hausse d'activité ne soit que provisoire. Avec le déconfinement, l'activité repart, les commerces rouvrent leurs portes. "Pour ces nouveaux bénéficiaires, nous avons été une bouée de sauvetage dans la tempête. Mais leur situation devrait s'améliorer dans les prochaines semaines."

C'est justement l'espoir de Jessica, qui a pu rouvrir depuis quelques jours son salon de coiffure. "Les caisses vont de nouveau se remplir. Du coup, je laisserai la place à ceux qui ont besoin des Restos tout au long de l'année. Pour moi, c'était du dépannage, uniquement."

Plus que jamais, les Restos lancent un appel à la générosité.