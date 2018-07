Le président de Rungis, le préfet de Région et le député ont dialogué avec les agriculteurs sur l'extension du Min de Chateaurenard

Châteaurenard, France

Le préfet de Région et le président de Rungis était à l'aube sur le Marché d'Interêt National de Chateaurenard. Entre camions et caisses de melons, le préfet a salué la dynamique enclenchée pour l'extension du MIN sur 35 hectares entre Chateaurenard et Noves. Le président de Rungis a promis son soutien au futur MIN de Chateaurenard. 900 emplois devraient être créés à l'horizon 2021.

Rungis a besoin des MIN de région. Rungis aidera bien évidemment le MIN à se professionnaliser" Stéphane Layani

Entre les cagettes de poires et de gousses d'ail, les agriculteurs ont critiqué leur marché obsolète et inadapté. un producteur de pommes, poires abricots de Cavaillon a expliqué qu'il "est urgent de de faire quelque chose car l'infrastructure a un gros retard de développement". Le MIN a été construit en 1959 et pour se moderniser, il sera soutenu par le marché d'Intéret National de Rungis. Son président Stéphane Layani explique que "Rungis a besoin des MIN de région. Rungis aidera bien évidemment le MIN à se professionnaliser".

L'ex- maire de Chateaurenard Bernard Reynes explique qu'il souhaite "faire un MIN de dimension régionale avec vocation à l'export car 80% de la production est internationale". Le député Les Républicains ajoute qu'il a "le soutien de l'Etat, de la région qui investit 20 millions d'euros et du département à hauteur de 28 millions d'euros". Bernard Reynes insiste sur la "nécessaire volonté commune d'avancer rapidement car beaucoup d'agriculteurs nous disent: c'est bien votre projet mais il vaut aller vite sinon on va mourir".

Consensus et aménagement routier à prévoir

Le préfet de Région assure qu'il "croit en ce projet et se réjouit de voir le consensus sur ce projet". Pierre Dartoux souhaite que "tout le monde aille plus vite sans escamoter les problèmes". Justement les agriculteurs demandent des garanties sur les terres agricoles et les routes car "la circulation est saturée" . Le vice président du département des Bouches du Rhône assure que dans quelques jours "la direction des routes sera à Chateaurenard pour étudier l'infrastructure routière" autour du futur MIN.

