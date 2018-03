Dispositif fraîchement entériné par la loi, la rupture conventionnelle collective sera appliquée à la Société Générale. La banque a annoncé jeudi soir avoir conclu l'accord nécessaire avec les syndicats, pour entériner des dispositions au sujet de 2.135 suppressions de postes. Mais la Société Générale dit vouloir limiter les départs en donnant "la priorité au reclassement interne".

Projet professionnel requis pour les partants

Les personnes qui choisiront de partir via la rupture conventionnelle collective (RCC) obtiendront "une mensualité par semestre d'ancienneté", plafonnées à trente mensualités, et devront avoir "un projet professionnel", a expliqué à l'AFP Philippe Fournil pour la CGT, un syndicat ayant contesté contre l'instauration par ordonnance de ces ruptures conventionnelles collectives.

Ces salariés pourront à ce titre bénéficier d'une prime supplémentaire pour "création d'entreprise" ou pour des "formations". Les salariés "à quatre ans de la retraite" pourront partir "en échange d'une rémunération à 70%", et les mesures de reclassement prévoient "un droit de recours auprès d'une commission paritaire" si le poste proposé ne semble pas "convenable", a-t-il détaillé.

Mobilité géographique encouragée

L'accord met également en place un nouveau dispositif d'accompagnement à la mobilité au sein de l'entreprise, qui favorise via des incitations financières les mouvements de salariés "vers les régions du Nord" et l'Ile-de-France, où l'entreprise a plus de mal à recruter, a dit à l'AFP Sophie Waskar du syndicat CFE-CGC). Enfin, "une expertise sur les raisons économiques et stratégiques du projet (de la direction), et ses impacts sur les conditions de travail" a été obtenue par les syndicats, a expliqué Mme Waskar. Ce rapport doit être rendu d'ici fin mars.

L'accord est valable pour une durée de trois ans. Issues de la dernière réforme du code du travail, les ruptures conventionnelles collectives (RCC) permettent de supprimer des postes via des départs volontaires, sans justification économique. Elles nécessitent un accord signé par des syndicats représentant au moins 50% du personnel. Avant la Société Générale, le constructeur automobile PSA et IBM France ont signé des accords permettant d'y avoir recours. La chaîne de prêt-à-porter Pimkie, qui souhaitait également passer par ce dispositif, a en revanche vu son projet rejeté par les syndicats.