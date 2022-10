Rupture de stock de carburant dans plusieurs stations TotalEnergies d'Île-de-France

Près de la moitié des stations TotalEnergies à Paris et autour du périphérique ne peuvent plus vendre ni d'essence ni de gazole faute de stock.

Plus d'essence depuis vendredi 30 septembre, et plus de gazol depuis samedi 1er octobre dans cette station à Clichy, Bd du Général Leclerc.

Les stations TotalEnergies ferment les unes après les autres en Île-de-France. Elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus avoir ni gazole, ni essence. Elles attendent d'être réapprovisionnées, mais la grève en cours au sein du groupe pétrolier pourrait compliquer la chose.

17 stations sur 40 n'ont plus de carburant

Samedi en fin de journée, à Paris et le long du périphérique, 17 stations TotalEnergies sur 40 ne pouvaient plus vendre de gazole ou d'essence. Il est possible de vérifier si une station a du stock sur le site de TotalEnergies, grâce à une carte interactive.

Difficile de dire si les stocks de carburant manquent à cause de la grève en cours depuis mardi 27 septembre, dans les raffineries françaises du groupe, ou si c'est la ristourne appliquée par TotalEnergies depuis début septembre, ajoutée à celle du gouvernement.

Contactée par France Bleu, la communication du groupe assure "qu’il n’y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers". Le groupe explique que depuis le début septembre, les stations service connaissent une "une affluence importante au sein de notre réseau de stations (+30% environ)".

La chasse aux stations encore ouvertes

À Clichy ce samedi, il fallait se lever tôt pour espérer faire le plein. Boulevard Leclerc, José, le salarié qui gère la station, sort le panneau "Rupture de carburant". Il ne lui restait plus que du gazole depuis vendredi soir. Employé de TotalEnergies depuis quatre ans, c'est la première fois qu'il est en rupture de stock.

On est victime de notre succès. Total n'a peut-être pas pensé à mettre une logistique plus importante pour pouvoir fournir toutes les stations en temps voulu. J'espère qu'on va y remédier assez rapidement parce que c'est désagréable pour les clients et pour nous.

En attendant un possible réapprovisionnement lundi 3 octobre, José va rester ouvert pour la station lavage dimanche matin, mais va fermer l'après-midi.

S'il y a bien une file d'attente devant la station de Clichy, Bd du Général Leclerc, c'est pour la station de lavage qui, elle, est fonctionnelle. © Radio France - Simon Cardona

En attendant, il regarde le ballet de voitures devant sa station qui s'arrêtent, lisent le panneau, et repartent. Une situation stressante pour Karim, chauffeur de VTC. Il enchaine les stations et regarde la barre rouge de son indicateur de carburant se rapprocher dangereusement de la réserve. "Sur Clichy, rien. Là non plus, je vais peut-être aller à Gennevilliers. Regardez ce qui me reste ! Si je n'en trouve pas ce soir, je ne peux pas aller travailler."

Le chauffeur, qui privilégie les stations TotalEnergies pour faire des économies, envisage finalement d'aller à la concurrence, quitte à payer plus cher.