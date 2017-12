Bretagne, France

Dans les rues du centre-ville rennais, beaucoup de personnes se baladent avec des paquets cadeaux sous le bras. "Les courses de Noël, c'est toujours au dernier moment !", explique Caroline, qui a encore beaucoup de cadeaux à acheter. Du coup _on est venues à l'ouverture ce matin pour éviter la foule_". Même constat pour Olivier, qui a trois sacs dans les mains, remplis de cadeaux pour ses enfants : "je me décide toujours à la dernière minute, et eux aussi ! C'est les toutes dernières commandes !". Il a beau s'y prendre au dernier moment, il tient à regarder en amont sur internet les magasins dans lesquels il peut trouver les articles recherchés, pour s'économiser du temps :

Je me donne quatre heures pour tout faire, ça va être largement suffisant !

Anne-Laure et son conjoint eux se sont répartis les tâches : "on vient à Rennes spécialement pour les courses donc c'est un peu le rush. Mon conjoint gère les cadeaux, moi j'achète la nourriture en préparation du repas du réveillon, ce qui n'est pas périssable, car faire les achats sera pire le week-end prochain !"

Une journée clé pour les commerçants

Pour les commerçants, pas question de louper cette journée. Pour certains, le gain en terme de chiffre d'affaires est considérable, malgré le fait que les vacances scolaires ont été décalées cette année : "on peut espérer faire entre 5.000 et 6.000 euros de chiffre d'affaires sur cette journée, alors qu'un jour normal c'est 1.000 euros", explique Laure Goude, responsable d'une boutique de décoration dans le centre-ville de Rennes.

"Il fait beau, donc après le marché les gens devraient venir faire un tour, estime la gérante de la bijouterie Saoya. On s'attend à avoir beaucoup de clients dans l'après-midi".