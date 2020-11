Rush des colis de Noël et confinement : La Poste à Woippy s'attend "à battre des records"

La Poste mobilisée pour acheminer tous les colis avant Noël. C'est d'habitude une période très chargée pour la société, elle l'est encore plus depuis l'épidémie de coronavirus. Le nombre de colis traités a augmenté de plus de 30% à l'échelle nationale depuis le 1er confinement. En cette fin novembre, le 2e confinement, les craintes du virus et des rapprochements familiaux et les cadeaux de fin d'années annoncent un mois de décembre très chargé et des volumes de colis record.

L'activité a déjà doublé depuis le 1er confinement

C'est le cas à l'agence colis de Woippy. Son activité a doublé depuis le 1er confinement. "Nous traitions avant le confinement environ 7.000 colis par jour, c'est le double aujourd'hui et ça va augmenter encore d'ici Noël, on va battre des records", pronostique Jean-Luc Lauvray, responsable du site. Dans l'entrepôt, les chariots chargés de colis se croisent, une véritable ruche qui ne s'arrête quasiment jamais.

Des effectifs supplémentaires

Une centaine de salariés trient les colis par taille et les expédient dans 68 communes de Moselle, autour de Metz et Thionville. Pour faire face à l'augmentation considérable du volume, La Poste a engagé des effectifs supplémentaires - 6 CDD pour renforcer la brigade de tri et la société embauche même 2 CDI à Woippy. Il y a 9.000 recrutements sur toute la France.

Les colis seront livrés dans les temps

Pour tous ceux qui attendent leurs cadeaux par la poste, la société promet "de les livrer à temps", affirme Jean-Luc Lauvray, le délai de 48h est garanti jusqu'à 3 jours avant Noël.