Ryanair annule ses vols entre Bergerac et Londres en janvier

Jusqu'à la fin janvier, il n'y aura plus de vols en provenance et à destination de Londres depuis l'aéroport de Bergerac. La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise Ryanair a décidé de suspendre, pour les trois prochaines semaines, ses vols entre l'aéroport de Bergerac et l'aéroport de Londres Stansted au Royaume-Uni.

Motif impérieux

Selon la direction de l'aéroport de Bergerac, cette décision est liée au changement des conditions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France. Depuis le 18 décembre dernier, tous les passagers voyageant entre la France et le Royaume-Uni doivent disposer d'un motif impérieux, qu'ils soient vaccinés ou non. On ne peut donc plus voyager pour des raisons touristiques ou professionnelles. En revanche, le fait d'être Français constitue un motif impérieux pour rentrer en France.

Sur le site de Ryanair, il est donc impossible de réserver un vol entre Bergerac et Londres en janvier. En revanche, les réservations restent possibles pour le mois de février, les mardis et samedis.