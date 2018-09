Ryanair revient en France et ouvre une base à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La compagnie aérienne irlandaise, qui l'annonce ce jeudi, proposera 16 nouvelles destinations à l'été 2019.

Bordeaux, France

Ryanair a choisi Bordeaux pour ouvrir une nouvelle base en France. Elle ouvrira à l'été 2019. Cette année Ryanair a enregistré plus de 450 000 passagers à Bordeaux. Grâce à cette nouvelle base, la compagnie espère faire voyager plus d'un million de personnes entre mars 2019 et mars 2020.

16 nouvelles destinations

La compagnie prévoit d'investir près de 200 millions de dollars avec deux avions basés. Parmi les destinations inédites à Bordeaux : Bari, Cologne, Ouarzazate, Tanger, Cracovie, Valence, Venise, Mykonos ou encore Copenhague. Deux nouvelles lignes seront ouvertes en France : Nantes et Marseille.

Voici les autres destinations proposées à l'étranger :

Dublin

Fès

Manchester

Marrakech

Naples

Au total, la compagnie proposera 24 destinations à l'été 2019, ce qui représentera 70 vols hebdomadaires. Elle proposait jusqu'ici neuf destinations mais une autre ligne devrait fermer, Ryanair ne l'a pas encore communiqué.

60 emplois directs créés sur la base

Autre nouveauté pour la compagnie irlandaise, elle va créer 60 emplois directs sur la base de Bordeaux avec des contrats de droits français : des pilotes, des hôtesses et des stewarts principalement. Selon ses dirigeants, Ryanair favorisera les candidatures locales, en Gironde.

D'autres emplois seront créés du fait de l'augmentation du nombre de passagers à l'aéroport, cela représenterait plus de 800 emplois selon la compagnie.

7,5 millions de passagers à Bordeaux en 2019

L'aéroport de Bordeaux comptera en tout 106 destinations directs à son départ. Bordeaux qui enregistre une croissance de 20% sur le trafic à l'international depuis le début de l'année. L'aéroport prévoit de passer la barre des 7 millions de passagers en 2019.

De plus, Bordeaux-Mérignac va investir 130 millions d'euros sur les cinq prochaines années à venir pour agrandir le terminal billi réservé aux vols low cost.