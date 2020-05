Ryanair reprend ses vols sur l'aéroport de Tours le 1er juillet

L’aéroport de Tours Val de Loire va retrouver les vols réguliers de la compagnie Ryanair à partir du 1er juillet. La compagnie low-coast irlandaise va dans un premier temps assurer "40 % de son programme de vol normal à partir du mercredi 1er juillet 2020, sous réserve de la levée des restrictions gouvernementales sur certaines destinations". L'aéroport de Tours précise d'ailleurs le programme pour cet été, qui débutera donc le 1er juillet.

Tours-Dublin : deux départs par semaine, le lundi et le jeudi

: deux départs par semaine, le lundi et le jeudi Tours-Porto : deux départs par semaine, le mardi et le samedi

: deux départs par semaine, le mardi et le samedi Tours-Marrakech : un départ par semaine le samedi

Le programme est disponible sur le site internet de l’aéroport, et sur le site internet de la compagnie.

Des mesures sanitaires strictes dans l'aéroport et dans les avions

Le groupe Edeis qui gère l'aéroport de Tours et dix-huit autres aéroports en France a mis en place des mesures de protection pour ses salariés et les passagers. Des plexiglas ont été installées pour les bornes d’enregistrement et d’embarquement. "Les mesures de distanciation physique, de nettoyage fréquent des différents équipements et installations sont d’ores et déjà en place" écrit le groupe dans un communiqué. Parallèlement, dans l'aérogare et dans les avions, le port du masque sera obligatoire.