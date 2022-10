"On s'enferme sur nous-mêmes jusqu'au jour où il y a une main tendue" confie un chômeur longue durée de Bléré

Jérémy, 37 ans, a été embauché dans la toute nouvelle entreprise à but d'emploi de Bléré, créée dans le cadre du dispositif "Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée". Avec 24 autres personnes, toutes demandeuses d'emploi de plus d'un an, il retrouve ainsi un travail, mais aussi de la confiance en lui.

Bléré dispose enfin de son Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée. Après des mois d'attente et d'incertitudes, les conventions ont été signées ce lundi. Concrètement, cela veut dire que tout demandeur d'emploi de plus d'un an, qui habite à Bléré et qui se porte volontaire va pouvoir être embauché dans une entreprise créée pour l'occasion, une entreprise à but d'emploi, "la Boite d'à côté". Leurs emplois seront financièrement aidés par l'Etat, la région, le département et la communauté de communes, des aides qui représentent 75% des salaires mais qui, à terme, quand l'entreprise fera du chiffre d'affaires, pourraient passer à 50, voire 40%.

De 25 personnes aujourd'hui à plus de 100 d'ici 5 ans

Pour l'instant, vingt-cinq personnes ont été recrutées dans ce dispositif national. Elles pourraient être une grosse centaine d'ici cinq ans. Parmi elles, Jérémy, 37 ans. Cela faisait près de dix ans qu'il recherchait un travail, en vain. A 16 ans, il voyait une belle carrière se dérouler devant lui. Embauché en apprentissage dans une entreprise de câblage informatique, il ne pensait alors pas découvrir le licenciement économique dix ans plus tard. Découvrir surtout la galère de la recherche d'emploi. "Quand j'ai commencé en apprentissage là-bas, je n'ai pas eu cette notion des entretiens avec les employeurs. Donc j'étais complètement paumé. Je ne savais pas comment faire. Les deux ou trois entretiens que j'ai quand même fait, c'était une catastrophe".

Là, c'est du concret - Jérémy

Jérémy dit ensuite s'être progressivement isolé, coupé d'un monde professionnel qui ne voulait plus de lui. "C'est un cercle vicieux. On perd son travail, on perd des membres de sa famille, c'est ce qui s'est passé. Les amis, vu qu'on n'a plus de salaire, ils sont plus là. Donc on s'enferme sur nous-mêmes, on peut compter sur personne. Jusqu'au jour où il y a une main tendue, une vraie main tendue, pas un faux projet bidon. Là, c'est du concret".

J'ai repris confiance en moi, je parle aux gens. La vie redémarre.

Ce projet, c'est celui de la Boite d'à côté, cette entreprise à but d'emploi qui lui offre un CDI sans se soucier de ses diplômes ni de ses compétences. Pour elle, Jérémy va s'occuper de ressourcerie, de conciergerie, de maraîchage aussi. Grâce à elle, il a déjà retrouvé confiance. "J'ai repris confiance en moi, je parle aux gens. La vie redémarre. Je ressors de ma coquille. Sachant que dans mon métier, avant, je faisais aussi de la vente, je parlais à beaucoup de monde, mais du jour au lendemain, rideau. Et là, on relève le rideau. C'est reparti pour un tour !"

C'est à l'entreprise de s'adapter aux salariés qu'ils recrutent - Thierry Petonnet, le directeur de la Boite d'à côté

Les contrats de travail des 25 premiers embauchés débutent officiellement le 2 novembre prochain. Des personnes qui n'ont pas trouvé de travail ailleurs, qui n'ont pas forcément les compétences adaptées aux domaines d'activités de la Boite d'à côté, comme la ressourcerie ou encore la conciergerie. Mais peu importe justement pour Thierry Petonnet. C'est le directeur de cette toute nouvelle entreprise à but d'emploi. "Je ne sais pas à l'avance qui je vais embaucher, quelles compétences ils ont et donc c'est à l'entreprise de s'adapter aux salariés qu'ils recrutent et non pas au salarié de s'adapter à l'entreprise. On doit tenir compte de leurs compétences, de leurs capacités physiques. En fait on a une multitude d'activités puisqu'on vient chercher tout ce qui n'est pas fait ou difficilement faisable sur le territoire. On a identifié plus d'une centaine d'activités différentes. Donc, dans ces 100 activités, forcément, quand je suis demandeur d'emploi, il y en a une que je sais faire plus que d'autres".

Bléré est la première commune d'Indre-et-Loire à bénéficier de ce dispositif, la trentième en France. En France d'ailleurs, sur les autres expérimentations, plus de 1000 personnes ont été recrutées en cinq ans. Près de 80% d'entre elles travaillent toujours dans leur entreprise à but d'emploi.