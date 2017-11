S'essayer en agriculture, avant de s'installer

L'association Trebatu a mis sur pied 4 fermes-test au Pays Basque, toutes en Soule, pour permettre d'expérimenter le projet d'installation de jeunes agriculteurs.trices. Reportage à Charrite de Bas, sur un projet de maraîchage bio

Marie et Julien viennent de Bayonne. Depuis un an ils se sont lancés dans le maraîchage à Charritte de Bas, sur la ferme Xoko Berri. Le terrain appartient à l'agglomération Pays Basque, il a été mis à disposition par l'association Trebatu. L'association a également assuré les investissements de départ, fournit formation, et assistance technique et administrative. Permettant à Julien et Marie de se consacrer à leur quatre serres, et à leur future installation.

Marie et Julien, Julien et Marie, c'est plus qu'une déclaration... :) © Radio France - Iban Etxezaharreta

Reportage intégral sur la ferme test de Charritte de Bas Copier

Julien et Marie assurent également leur propre commercialisation. Ils fournissent un certain nombre de restaurateurs du secteur, ils sont présents au marché de Bayonne les samedis, et assurent de la vente directe à la ferme les mercredis et vendredis. Julien et Marie vont poursuivre l'expérimentation un an de plus. Ils vont obtenir la certification bio en mai prochain.

Julien et Marie font aussi de la vente directe à la ferme © Radio France - Iban Etxezaharreta

Au Pays Basque, une ferme sur deux n'a pas de suite assurée

Pour répondre à cet enjeu, Trebatu entend accompagner les projets d'installation des hors cadres familiaux. L'absence probable de suite pour les exploitations en Soule est encore plus criante, raison pour laquelle cette province basque concentre les 4 premières fermes-test au Pays Basque. Outre le maraîchage bio, une expérience a été menée en apiculture, une autre est en cours à Menditte sur un projet de transformation fromagère de lait de brebis. En élevage, le ou la candidate retenue pour une ferme test à Etchebar sera désigné.e mi-décembre.

L'association Trebatu est née en 2006, à la suite du réseau d'associations Zurkaitzak, avec EHLG, l'AFOG, BLE, etc. Elle est basée à Ostabat. Elle fait partie du réseau qui regroupe en France une quarantaine de fermes test