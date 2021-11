"On s'est parfois fait prendre pour des imbéciles" lance Emmanuel Macron aux ex-Whirlpool d'Amiens

La rencontre entre Emmanuel Macron et les anciens salariés de Whirlpool n'était pas inscrite au programme officiel de la visite du chef de l'État ce lundi matin à Amiens. Le président de la République a passé près d'une heure avec neuf anciens de Whirlpool, dont quatre ex-syndicalistes, dans un café de la galerie des Jacobins.

On s'est parfois fait avoir collectivement - Emmanuel Macron

Un échange en petit comité. Deux ans après sa dernière visite, le président de la République veut faire le point sur la situation. "Ça montre que malheureusement la bonne volonté ne suffit pas. On s'est parfois fait prendre pour des imbéciles. On s’est parfois fait avoir collectivement" a-t-il dit aux anciens salariés, évoquant les échecs successifs des repreneurs. L'usine de sèche-linges a fermé définitivement en juin 2018. Le premier repreneur, WN, a été liquidé un an et demi plus tard et le second, Ageco, avait connu le même sort.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les ex Whirlpool témoignent de leurs parcours de reconversion difficiles depuis : l’un d’eux, devenu menuisier, s’est retrouvé sans emploi depuis la crise sanitaire. Un autre raconte travailler maintenant dans le bâtiment : "on aimerait partir en sachant que les 43 qui restent, dont 25 sont en difficulté permanente, ont une solution" lance un ex syndicaliste. Un autre ancien salarié, la cinquantaine, explique au chef de l'État "ne pas savoir quoi faire". "Ce n’est pas votre échec à vous" répond Emmanuel Macron. "Vous êtes victime des erreurs qui ont eu lieu et que vous avez eu à subir" estime le président de la République. Le chef de l’Etat conclut après avoir évoqué l'ex patron de WN, Nicolas Decayeux : "on n’a pas encore fini le boulot."