"S'il y a des coupures d'électricité, elles seront exceptionnelles", affirme le directeur d'Enedis en Vaucluse

Emmanuel Macron convoque un conseil de défense énergétique ce vendredi matin à l'Élysée, avec l'ensemble des ministres concernés par la crise de l'énergie, pour faire un point sur les possibles pénuries de gaz et d'électricité cet hiver. Plus tôt dans la semaine, la Première ministre, Élisabeth Borne, a déjà prévenu qu'il pourrait y avoir des coupures, certains jours de très grand froid. Ça pourra être le cas, reconnaît le directeur du distributeur d'électricité Enedis en Vaucluse, Sébastien Quiminal, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin, mais de manière ponctuelle et exceptionnelle.

"Les coupures tournantes évoquées par le gouvernement sont opérées par le réseau de transport d'électricité, RTE, qui a la charge de l'équilibre entre l'offre et la consommation. Nous, nous mettons en œuvre ces coupures, explique Sébastien Quiminal. Mais ces coupures sont des dispositifs qui restent exceptionnels. Et si RTE arrive à la solution ultime de la coupure d'électricité, ça ne concernera que plages horaires spécifiques, de deux heures maximum, programmées sur les périodes de pointe, entre 8h et 13h et de 17h30 à 22h."

Ces coupures, par ailleurs, ne concerneront pas certains établissements. "Les services de la préfecture ont listé un certain nombre de clients prioritaires qui ne seront pas coupés, par exemple les services d'intervention, les hôpitaux, mais également les services de production d'eau sont considérés comme prioritaires et ne sont pas coupés", insiste Sébastien Quiminal.