S.O.S Amitiés relève une hausse des pensées suicidaires pendant le confinement

S.O.S Amitiés a publié ce mardi son "Observatoire des Souffrances Psychiques" et constate que le nombre d'appels relatifs au suicide a été très important pendant le confinement, entre mi-mars et mi-mai. Une hausse de 40% par rapport à la même période l'an dernier.

Difficultés de la solitude

Les bénévoles ont répondu à 102.644 appels entre le 15 mars et le 10 mai dernier, ce qui représente plus de 30% d'appels en plus par rapport à l'année précédente. Ceux qui sont au bout du fil évoquent également leurs problèmes de voisinage, des peurs, des angoisses ou encore des violences familiales et conjugales.

Selon l'association, la crise sanitaire a montré "les difficultés de la solitude", ce qui a provoqué des souffrances exceptionnelles.

Le suicide est l'une des premières préoccupations

Le suicide d'ailleurs reste parmi les premières préoccupations de ceux qui appellent S.O.S Amitiés et elle note que c'est le cas "quel que soit le mode d’interaction, chat, mail ou téléphone". Il est aussi la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans.