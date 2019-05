S20 Industries : la start-up qui devait faire fabriquer son mini-lave-vaisselle dans l'usine quitte le navire

La Roche-sur-Yon, France

"On ne veut pas risquer de s'embarquer sur un navire qui peut sombrer à tout moment". Le coup est dur, asséné par Damien Py, cofondateur de la start-up Daan Technologies, concepteur du mini-lave-vaisselle 'Bob'. La jeune entreprise fait savoir qu'elle ne le fera pas fabriquer chez S20 Industries, placée en redressement judiciaire fin avril.

S20 a toujours été un point de blocage avec nos investisseurs, vu sa mauvaise santé financière depuis plusieurs années"

- Damien Py, cofondateur de Daan Technologies

S20, qui cherche un repreneur, commence par perdre un client. Et pas n'importe lequel. Bob représentait l'avenir de l'usine, un prototype de lave-vaisselle made in France et innovant, dont les pré-commandes annonçaient un certain succès.

La start-up veut monter sa propre usine

Daan compte voler de ses propres ailes en montant son propre site d'assemblage, "qui restera en Vendée, voire, on le souhaite, à La Roche-sur-Yon". Elle a même prévu de "reprendre une partie des salariés de S20 qui travaillent sur notre projet". Une quinzaine des 92 salariés de S20 travaillent sur le projet.

En déposant une offre de reprise ? "Non", répond Damien Py. La production de 'Bob' ne commencera que fin 2019 au plus tôt, et ça nécessiterait de payer les salaires pour rien pendant six mois. Et selon une source au sein de S20, les relations s'étaient dégradées entre Daan et S20 depuis le départ d'un des actionnaires de cette dernière, plus "start-up friendly" que les autres.