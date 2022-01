Sa facture d'électricité flambe, ce scieur mayennais veut louer un générateur diesel pour pallier

Pour éviter de payer six fois plus cher sa facture d'électricité, un scieur de Villaines-la-Juhel dans le Nord-Mayenne va louer un générateur au diesel. Yannick Chopin explique qu'il n'a pas le choix et alerte sur une difficulté que rencontrent beaucoup d'entreprises comme la sienne en raison de la flambée des prix.

Une éolienne, des panneaux solaires ou un générateur diesel envisagés

La scierie Palette 53 existe depuis 1974 à Villaines-la-Juhel et emploie 30 salariés. Ce n'est pas moins de 20.000 mètres cubes de grumes qui sont débitées chaque année en 400.000 palettes par des machines qui consomment un million de kilowattheures par an. Quand il a reçu le devis de son fournisseur d'électricité pour 2022, le patron Yannick Chopin a pris une véritable douche froide : "par an, je dépense 96.000 euros d'électricité. Et puis là, Engie programme 600.000 euros pour 2022. J'ai dit non pour ce tarif-là, ça me paraît logique, je ne signe pas un contrat à 600.000 euros."

Yannick Chopin passe alors plusieurs nuits blanches à essayer de comprendre comment fonctionnent les cours de l'électricité sur les marchés mondiaux, avant de chercher des alternatives avec ses salariés : "on a pensé au solaire, à l'éolien : pour une famille, ça va, mais pour une entreprise de notre taille, ça n'est pas possible. Et on cherche une solution rapide, donc on a regardé du côté des générateurs qui fonctionnent au diesel."

Dans cette scierie, entreprise familiale, 20.000 mètres cubes de grumes sont débitées pour fabriquer 400.000 palettes par an. © Radio France - Céline Autin

C'est donc un moteur qui consomme au minimum 60 litres de gasoil par heure, que l'entreprise va installer dans les quinze premiers jours de janvier. Une solution pas écolo du tout, mais selon Yannick Chopin, qui a fait ses calculs, l'électricité a tellement augmenté que le gasoil est plus abordable en comparaison.

Un cri d'alerte au nom de toutes les entreprises

Dans son impasse, Yannick Chopin s'aperçoit qu'il est loin d'être le seul chef d'entreprise concerné : "aussi bien le boulanger que la grosse entreprise ou la petite PME comme moi vont être impactés ! Quand j'ai cherché des générateurs diesel, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul, d'autres entreprises font comme moi."

Le patron mayennais s'inquiète pour sa compétitivité : "forcément, on va devoir répercuter ce coût. Avec un tel montant, sinon, ce sera des fermetures d'entreprises, du chômage ... c'est la survie de nos entreprises qui est en jeu. Mais on risque de se faire voler des marchés, encore et encore." Il envisage de vendre ses palettes plus cher. Yannick Chopin a donc décidé de s'exprimer publiquement : il a envoyé une lettre aux syndicats de l'énergie, transmise à Matignon. Le sous-préfet de la Mayenne s'est entretenu avec lui. Mais pour l'instant, pas de réponse officielle reçue.