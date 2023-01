Sa facture d'électricité multipliée par 7, la survie d'une épicerie en jeu à Saint-Germain-les-Belles

Face à l'explosion des factures d'énergie, de nombreuses entreprises redoutent de foncer droit dans le mur en ce début d'année. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a appelé ce jeudi les fournisseurs à renégocier "tous les contrats excessifs" avec les TPE. Un ultimatum du chef de l'Etat qui ne suffira peut-être pas à sauver la supérette Vival de Saint-Germain-les-Belles, car le patron a eu une très mauvaise surprise juste avant le fêtes. Il se retrouve avec une facture colossale et il ne sait pas comment il va pouvoir régler une telle note.

C'est le lendemain de Noël que Rémi Bonnet, le gérant de l'épicerie a reçu ses nouvelles factures et ce n'était vraiment pas un cadeau, bien au contraire. "Je payais en moyenne 650 euros par mois, puis je n'ai plus eu de facture depuis le mois d'août. J'ai eu la surprise de recevoir toutes mes factures cumulées, avec une facturation de 4.500 euros par mois !" Le commerçant estime à la louche cette augmentation à 500%. En réalité on s'approche plutôt de + 600%.

20.000 euros de dette, pour une consommation identique

Rémi Bonnet a depuis changé de crèmerie pour revenir aux tarifs réglementés de l'opérateur historique EDF, mais il doit tout de même régler ses notes en souffrance. Il doit ainsi près de 20.000 euros à son ancien fournisseur, pour une consommation identique. C'est une épée de Damoclès au-dessus de son entreprise. "J'ai fait opposition auprès de ma banque, mais si on ne trouve pas de solution, ce sera la liquidation judiciaire."

Cette menace pèse sur son avenir, mais aussi sur tout le village précise le gérant. "Si on doit couler, il n'y a rien sur Saint-Germain-les-Belles, à part heureusement la boulangerie qui est encore là. On est vraiment un commerce multi-services : je fais point relais, un peu de charcuterie de fromage, épicerie. Livraison à domicile aussi, pour nos anciens, parce qu'il faut y penser aussi."

Françoise, une habitante du village, passe justement faire des courses dans la supérette où elle vient chaque jour pour quelques achats. Elle n'imagine pas la disparition du magasin où tout fonctionne à l'électricité, notamment la chambre froide. "J'habite juste à côté c'est très pratique. Quand même, on ne va pas en arriver là... il faudrait prendre la voiture et aller ailleurs" se désole-t-elle. Une potentielle fermeture laisserait aussi trois personnes au chômage : le gérant, une vendeuse à temps plein et un jeune apprenti.