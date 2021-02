Sablé-sur-Sarthe : 25% de logements vides en centre-ville, des aides pour leur rénovation

Le centre-ville de Sablé n’est plus attractif. Il faut redorer son image. C’est le constat dressé par les élus de cette commune de 12.000 habitants, la troisième plus peuplée du département de la Sarthe. De fait, l’état des lieux qui vient d’être réalisé est préoccupant. « L’architecture est belle. Mais les immeubles sont dénaturés et dévalorisés », résume Pierre Trévin, directeur de projet chez Soliha, un organisme qui aide à la valorisation de l’habitat partout en France. « Globalement, cela donne une image peu heureuse du centre-ville », conclut-il.

A Sablé, comme dans bien d’autres communes moyennes, les logements de l’hypercentre connaissent « des problèmes de déperdition d’énergie et sont peu adaptés à leurs occupants souvent âgés et en perte d’autonomie », relève également Pierre Trévin.



Les logements restent inoccupés très longtemps

L’étude réalisée entre juin 2019 et juin 2020 met aussi en avant un très fort taux de vacance dans l’hypercentre de Sablé-sur-Sarthe. « Un logement peut rester vide pendant un mois ou deux, le temps qu’un autre occupant arrive. Mais ici, nous parlons de vacance de longue durée », détaille le directeur de projet chez Soliha. « A Sablé, ce taux de vacance là est très préoccupant : de l’ordre de 25%, d’après nos observations de terrain » avance Pierre Trévin. Même si, ajoute-t-il, « Il faut toujours prendre ces chiffres avec prudence ».



Des aides importantes pour la rénovation des logements privés

Fort de ce constat, 163 logements (48 logements locatifs et 115 logements de propriétaires occupants) ont été identifiés comme prioritaires pour bénéficier d’aides financières à la rénovation en centre-ville de Sablé (voir carte ci-dessous). « Les travaux concernés visent l’amélioration énergétique, l’adaptation au vieillissement ou au handicap, la transformation de locaux en habitations et le traitement de l’habitat indigne (dégradation, insalubrité, non-décence des logements) », précise la mairie. L’enveloppe financière globale pour ces aides est d’environ trois millions d’euros, dans le cadre de l’OPAH-RU (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain et son volet "Action Cœur de Ville").



Des permanences pour aider les Saboliens dans leurs démarches

Dans le domaine de la rénovation de l’habitat, les aides sont nombreuses mais peu lisibles. Pour guider les Saboliens intéressés, l’organisme Soliha tient une permanence chaque mercredi matin en mairie. (Contact : 02.13.42.12.72 – opahrusable@soliha.fr). « Les aides peuvent aller jusqu’à 50% du montant total des travaux », indique directeur de projet chez Soliha pour la ville de Sablé.