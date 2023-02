Sablé-sur-Sarthe : comment les manifestants contre la réforme des retraites supportent le coût de la grève

Environ 400 personnes, selon les gendarmes, se sont rassemblées à Sablé-sur-Sarthe ce mardi matin pour dire leur opposition au projet de loi portant la réforme des retraites. Depuis lundi après-midi, le texte du gouvernement est débattu à l'Assemblée nationale.

ⓘ Publicité

Près de 300 euros de pertes à cause de la grève

Pour les manifestants, se mobiliser et faire grève a un coût. Thierry, agent de logistique en cuisine, défile pour la troisième fois contre le texte, et il raconte qu'il a déjà perdu l'équivalent de deux jours de salaire, soit 180 euros. Pour d'autres dans le cortège, c'est même 300. "Quand on gagne 1.600 euros par mois, ça fait plus de 10%, c'est énorme", souffle Thierry, qui n'envisage pas pour autant de lever le pied : "Nous, on sera en retraite à un moment ou à un autre, il faut le faire !".

Pourtant, se mobiliser, c'est aussi perdre du pouvoir d'achat, confie Jeoffrey, enseignant en collège à Sablé-sur-Sarthe : "Avec la famille, on va renoncer à certains loisirs. Je sais que ça ferait plaisir à mon deuxième enfant d'aller au bowling pendant les vacances, mais le bowling, c'est un loisir qui est cher pour nous, maintenant ça restera exceptionnel".

Relais et caisses de grève

Karine, mandataire judiciaire, raconte qu'elle perd une quinzaine d'euros par heure de grève, et qu'avec son mari, tous deux débrayent lors des mobilisations. "A deux, ça commence à chiffrer un petit peu quand même, la question va se poser à l'avenir de se relayer pour faire des alternances sur les jours de grève", explique cette maman de deux enfants.

Le poids de la grève est tel que certains collègues de Patrick, professeur de maths, "surtout les plus jeunes, aux plus bas salaires", n'ont pas pu se mobiliser cette fois-ci. "C'est dommage", souffle l'enseignant, qui ne leur rejette pas la faute.

Pour pallier ce problème, des syndicats, comme la FSU (enseignants), a mis en place localement une caisse de grève. "Aujourd'hui, j'ai versé 50 euros, ça reste assez léger, j'ai donné un peu moins, parce que c'est déjà la troisième journée", s'excuse presque Jeoffrey, délégué syndical. L'argent ira en priorité à ceux qui font grève parmi les jeunes professeurs et les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).