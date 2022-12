Sablé-sur-Sarthe : des calendriers de l'avent... avec des sablés !

En ce jeudi 1er décembre, si vous n'avez pas encore acheté votre calendrier de l'avent , c'est le moment ! Et pour changer des chocolats, pourquoi ne pas tester les sablés ? C'est une spécialité sarthoise. Entretien avec Amélie Loret, la directrice de la biscuiterie la Sablésienne de Sablé-sur-Sarthe.

Comme tous les ans, vous proposez un calendrier de l'avent, avec une spécialité sarthoise...

Exactement. C'est un assortiment de petits sablés qui se trouvent dans notre calendrier, avec des sablés purs beurre frais, notre spécialité emblématique qui date de plus de 60 ans maintenant.

Est ce que les calendriers ont eu du succès cette année ?

Nous avons été absolument dévalisés par nos clients dès le mois de novembre, puisque les calendriers arrivent avec un peu d'avance.

Selon vous, le fait que les sablés soient une spécialité sarthoise peut permettre d'attirer des clients ?

Nos clients sont, j'ai l'impression, de plus en plus attachés à ce qui est fait près de chez eux, le local et le made in France. Ils recherchent aussi quelque chose de gai, de festif, c'est ce que nous avons essayé de faire cette année.

En ce moment tout augmente : les prix de l'énergie, et certains produits comme le beurre, la farine. Cela a des répercussions sur le prix de vos calendriers aujourd'hui ?

Nous avons essayé de maintenir le plus possible nos tarifs, mais c'est vrai que pour faire un simple petit biscuit, il faut du beurre, de la farine, et de l'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité. Nos marges s'en ressentent, bien évidemment. Nous essayons au maximum de le répercuter le moins possible sur les tarifs, mais malheureusement nous sommes obligés d'augmenter un peu le prix cette année à cause de la hausse des matières premières.

Infos pratiques

Si vous n'avez pas encore acheté le vôtre, il reste quelques calendriers de l'avent en boutique ou sur le site internet de la biscuiterie. La boutique la Sablésienne de Sablé-sur-Sarthe est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h. D'autres boutiques existent au Mans, à la Chapelle-Saint-Aubin, à Angers et à Tours.