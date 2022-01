Sablé-sur-Sarthe : LDC propose 2,8% d'augmentation à ses salariés

Avec le retour de l'inflation, les négociations annuelles sur les salaires qui viennent de s'ouvrir à Sablé-sur-Sarthe chez LDC prennent plus d'importance. Elles concernent 2 700 salariés en Sarthe. Direction et syndicats de LDC se ainsi sont retrouvés ce lundi matin pour un premier round d'échanges. Les syndicats réclament une hausse de 5%. De son côté, la direction du géant de l'agroalimentaire, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 4,4 milliards d'euros, propose 2,8% d'augmentation à partir du 1er mars.

Alors que le salaire moyen est de 1 400 euros chez LDC, pour Mickaël Ménard délégué central Sud, le compte n'y est pas. "On en est très loin. Il faut bien se rendre compte que les gens sont juste un petit peu au dessus du Smic qui lui a augmenté de 3% l'an dernier. Ils ont en ont le ras le bol et tout augmente mais pas nos salaires". Martial Dumas, délégué central CDFT juge lui aussi la proposition de la direction "pas acceptable. Cela correspond juste à l'inflation. Quand on voit l'essence, les loyers et le caddie moyen, certains de nos collègues ont des difficultés à s'en sortir à la fin du mois. Alors on entend les arguments de la direction, l'explosion des matières premières, la baisse de la consommation, la peur de la grippe aviaire, la hausse des charges de l'énergie mais c'est aussi le quotidien des salariés".

Les négociations reprendront le 4 février. L'an dernier, les salaires chez LDC avait augmenté d'1,2%. Une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (PEPA) de 220 euros a également été versée en décembre.