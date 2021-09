Sablé-sur-Sarthe : le transporteur Salesky mise sur le bien-être au travail pour recruter des chauffeurs

Cherche chauffeurs routiers. L'entreprise Salesky, basée à Sablé-sur-Sarthe, embauche une dizaine de conducteurs et organise des rencontres avec les candidats ce vendredi 24 et ce samedi 25 septembre. Un recrutement pour répondre à la croissance de la filiale ouest du groupe, mais aussi - et surtout - pour améliorer les conditions de travail des salariés.

Des rythmes de travail sur mesure

"On souhaite travailler sur des rythmes plus à la carte, avec moins de samedis, moins de week-ends, moins de nuits. Pour ça, nous devons avoir des conducteurs supplémentaires", explique Jérôme Chaillou, directeur de la filiale. "C'est un métier à forte contrainte. L'idée, c'est de réduire ces contraintes". Une manière d'attirer les candidats dans un secteur qui peine à recruter. "C'est l'occasion de faire venir plus de femmes ou des personnes en reconversion".

"Au-delà de ce recrutement, notre volonté est de garder les gens chez nous, de leur donner envie de rester, en leur donnant un cadre et des conditions de travail intéressants", souligne le responsable du site sarthois, qui emploie déjà une centaine de personnes, dont 75 chauffeurs. Pour les fidéliser dans l'entreprise, Salesky mise donc sur le bien-être au travail, et des salaires revalorisés (un taux horaire de 10,75€ bruts à partir d'octobre, et de 11€ à partir de mars).

Salle de sport et salle de repos

Depuis l'été, les salariés ont également accès à une salle de sport et une salle de repos, avec baby-foot, fruits et boissons chaudes à disposition. "C'est très important d'avoir ces petits plus quand on rentre au dépôt, après des heures sur la route", assure James Byzery, responsable formation et prévention au sein du groupe. "Beaucoup de conducteurs partent plusieurs jours de suite. Ils ont besoin de se vider la tête et se régénérer en faisant du sport".

Une formule qui fonctionne puisque plusieurs chauffeurs ont déjà rejoint le groupe ces derniers mois. Si vous aussi, vous voulez postuler, vous pouvez vous rendre sur le site à Sablé-sur-Sarthe (1, rue Victor-Hugo), vendredi 24 septembre de 15h à 18h, et samedi 25 septembre de 9h à 13h.