Sablé-sur-Sarthe annonce l'annulation de deux festivals au mois de juillet : "Rock ici Mômes" et "Nuit d'été". Ces événements attirent en moyenne 10.000 spectateurs chaque année. Un coup dur pour les habitants et l'économie locale. Seule incertitude, la tenue du festival baroque fin août.

Sablé-sur-Sarthe : un été (presque) sans festivals à cause du coronavirus

Entre annulations de festivals et incertitudes, le coronavirus a raison de la plupart des événements culturels de Sablé-sur-Sarthe cet été.

Les projections ciné du mercredi sont annulées jusqu’à nouvel ordre, les spectacles de mai et juin supprimés. Annulés aussi les festivals du mois de juillet : "Rock ici Mômes", un événement consacré à la chanson pour enfant, et "Nuit d’Eté". Deux événements, initialement prévus ce 23 et 24 juillet dans le parc du château, qui attirent chaque année 10.000 spectateurs.

"C'est un crève-cœur et une situation jamais connue par le passé. C'était une décision difficile à prendre. Une décision qu'on a essayé de repousser jusqu'au bout en espérant que la situation sanitaire évolue", regrette Marc Joulaud, le maire de Sablé-sur-Sarthe.

Le festival baroque encore en suspens

Pour ne pas priver les Saboliens de toute activité culturelle pendant trois mois, la mairie réfléchit à une programmation estivale alternative. Reste aussi une petite lueur d’espoir, pour le festival baroque qui doit avoir lieu du 24 au 29 août.

Ce festival ne pourra pas avoir lieu dans sa forme habituelle

"Notre équipe travaille toujours au maintien de cet événement, mais clairement on ne se fait pas d'illusions. Ce festival ne pourra pas avoir lieu dans la forme qu'il a habituellement", affirme Jean Distel, le président de l'association Entracte en charge de l'événement, "il va falloir qu'on s'adapte".

Un enjeu culturel mais aussi économique

S’adapter pour proposer des concerts avec moins de public, dans des lieux différents etc. Tout reste à réinventer, d’autant que l’enjeu est grand, pour le moral des troupes mais aussi pour l’économie locale. "Une part importante du public vient aussi de la France entière et l'étranger. C'est un acteur économique important car ces spectateurs fréquentent les restaurants, séjournent dans les hôtels et consomment localement", explique le maire Marc Joulaud.

Reste à savoir si les hôtels et restaurants seront ouverts pour accueillir le public, mais aussi les artistes et techniciens de ce festival. Pour l'heure, la billetterie du festival de Sablé n’est pas encore ouverte. Une décision sera prise fin mai sur la tenue de cet événement.