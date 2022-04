Sablé-sur-Sarthe : une centaine de personnes participe à un "job dating" chez Le Gaulois

L'entreprise LDC, propriétaire entre autres de la marque "Le Gaulois", propose plus de 70 postes en CDI et CDD.

Conducteur de ligne, technicien de maintenance, opérateur de production, opérateur abattoir... Au total, l'entreprise LDC, basée à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) a plus de 70 postes actuellement ouverts. Pour trouver ses nouvelles recrues, la société a organisé vendredi 22 avril un "job dating" (comprenez un "rendez-vous emploi"). Une centaine de candidats a participé à l'évènement.

Des entretiens moins formels

Les personnes en recherche d'emploi devaient s'inscrire au préalable sur l'un des quatre créneaux, même si certains sont venus sans rendez-vous. Après une présentation de l'entreprise par groupe de vingt, les candidats se retrouvent face aux recruteurs. Une expérience positive pour Charlotte : "Un très bon feeling. Je suis tombée face à quelqu'un de très ouvert et de très compétent. On sent qu'il n'y a pas de barrière entre le recruteur et les personnes qui viennent. Franchement super."

On sait que la candidature a été entendue. On a pu voir en direct les personnes, plutôt que de déposer un CV ou une lettre de motivation sans savoir si ça a été lu ou mis à la poubelle. - Charlotte, candidate.

Cette habitante de Notre-Dame-du-Pé (Sarthe) recherche un poste de conductrice de ligne, si possible en CDI. Elle est au chômage depuis tout juste un mois et a une solide expérience à faire valoir : "J'ai travaillé 17 mois à l'abattoir de Guillet à Daumeray, et j'ai été formée au poste de pilotage pendant un an."

L'objectif de cette journée est évidemment de rencontrer beaucoup de candidats en une seule journée. C'est aussi un coup de communication, pour faire savoir que la société recrute. Enfin, cela permet une autre approche de l'entretien et du recrutement selon Tony Clément, des ressources humaines : "J'ai l'impression que c'est moins stressant pour le candidat. Il n'est pas tout seul, d'autres personnes sont dans la même situation que lui. On est plus dans l'écoute et l'échange que dans un entretien."

Plus de 200 jobs d'été à saisir

Malgré tout, LDC a conscience que certains postes resteront vacants après ce job-dating, alors Valentin Gauthier, responsable RH adjoint invite ceux qui n'ont pas pu participer à la journée à postuler : "On ne s'attendait pas à combler tous nos besoins. L'objectif c'était de faire une opération coup de poing pour récupérer des profils. On a du mal à recruter sur des métiers plutôt techniques, mais ce n'est pas une spécificité de LDC. On a également 200 à 250 jobs d'été, pour combler les congés de nos titulaires."

Tous les candidats seront recontactés en début de semaine. Les personnes retenues seront convoquées à un deuxième entretien et à une visite du site.