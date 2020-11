Sabres : solidarité entre créateurs pour livrer les commandes

Un système de dépôt vente est proposé à l’Athélier, à Sabres. Il est possible de venir prendre des paniers de légumes, des patates douces, mais aussi du thé et du café en vrac.

L’Athélier à Sabres, c’est un salon de thé et un espace pour les créateurs. Ils laissent en dépôt vente des articles comme des bijoux, des vêtements, du linge de maison, de la vaisselle, de la décoration à titre d’exemples.

La boutique continue son activité en cette période de confinement, parce qu’elle vend du thé en vrac, du café, du miel, de la confiture, des chocolats, des biscuits ou encore des bocaux de foie gras. Marie Basile a imaginé ce concept store créatif et l’a ouvert en 2016. Aujourd’hui, avec le reconfinement et tout ce qu’il implique, elle propose de retirer des paniers de légumes, des gâteaux, et des patates douces. Là aussi, elle utilise le système de dépôt vente, mais aussi celui du « click and collect » : le cliquer-retirer. L’Athélier devient un relais respectivement pour les jardins de Bezin d’Arengosse, pour les Délices d’Albret à Vert ainsi que pour l’Airial de Laurent et Cécile à Vert.



Interview de la créatrice de la boutique, Marie Basile Copier

Organisation et solidarité

Dans un village comme Sabres, le click and collect fonctionne bien, confirme Marie Basile. Pour communiquer, elle passe par Facebook : « une vitrine extérieure quand on ne peut se déplacer ». Les clients contactent Marie, qui prépare la commande. Ils viennent la chercher à l’Athélier, ou ils peuvent également être livrés grâce à l’entraide des créateurs de la boutique. Marie dépose les commandes chez certains d’entre eux. « On fonctionne en relais pour limiter les déplacements. Ce sont toutes de bonnes énergies : il en faut dans ce contexte. »

Manque de convivialité

Ce qui manque dans le salon de thé, c’est l’ambiance conviviale. Certains se retrouvaient pour boire le thé ou encore pour jouer grâce à des jeux de société mise à disposition. Pour ne pas souffrir de la fermeture de l’espace salon de thé, Marie a décidé de réaménager ce lieu. L’idée est de l’ouvrir aux créateurs et aux producteurs locaux. Pour les fêtes de fin d’année, elle va essayer de développer davantage l’alimentaire et pour cela elle cherche d’autres producteurs proches de Sabres.