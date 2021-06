Sacha Touille : le nouveau journal gratuit pour les petits landais

L’aventure du petit journal landais a démarré suite à un constat de Sabine Darré et Julie Martet, respectivement la responsable de la rédaction et la représentante légale de Sacha Touille : elles trouvaient qu’il y avait peu de support de communication en direction des enfants. Elles ont réfléchi à concept, avec comme objectif, que les plus jeunes puissent accéder à un support papier. « Un journal comme celui de papa et maman, mais un journal à eux, adapté à leur âge» explique Sabine Darré. Il s’adresse aux 6-11 ans. Pour le premier numéro, il traite de la découverte d’un shampoing solide crée dans les Landes, du principe des orages, ou encore du théâtre pour les enfants. Le choix des sujets, c’est la décision du rédacteur en chef, à savoir Sacha Touille : du sport, de la culture, de l’actualité et des reportages sont réalisés sur le terrain, chez des artisans, des commerçants, des chefs d’entreprises.

Il y a une chose fondamentale dans ce journal, c’est qu’il faut un aspect pédagogique à chaque article, que l’enfant puisse apprendre quelque chose.

Interview de Sabine Darré dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Un journal gratuit, mais il faut le financer

Dans Sacha Touille, on trouve des articles et des reportages avec des partenaires, qui achètent des espaces. Mais l’astuce, pour éviter d’y voir de la publicité et pour que les annonceurs y trouvent leur intérêt à acheter de l’espace, tous les sujets sont racontés par un petit reporter de l’équipe comme Lana Ture et Terry Golo. Ainsi, l’annonceur est bien visible.

Un format papier et un peu de vidéo sur internet

Sabine Darré, la responsable de la rédaction, est de culture Pif Gadget. Et le papier pour elle, c’est « sensitif », notamment avec l’odeur. Mais des reportages vidéo existent en parallèle la chaine Youtube du journal. « La vidéo vient en complément. ». Le premier numéro est sorti le 15 mai à 7000 exemplaires. Il est distribué chez des commerçants, mais aussi en milieu associatif, touristique et culturel.

Ce qui est positif, c’est qu’on nous en demande énormément, donc on va passer à 10 000 exemplaires.

Le prochain numéro sortira le 15 juillet.

