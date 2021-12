VIDEO Safran poursuit son décollage à Châtellerault

C'est une nouvelle "aile" du site châtelleraudais de Safran Aircraft Engines qui a été inauguré ce mardi. Un bâtiment dernier cri de 1.500 m2 pour un investissement de plus de 10 millions d'euros. Une usine 4.0 dédiée à la réparation de pièces de moteurs d'avion notamment longs courriers (Boeing, Airbus). A la clé l'embauche d'une trentaine de salariés aujourd'hui et le double à terme. Depuis plus de 50 ans le savoir-faire du site de la zone de Châtellerault Nord est reconnu pour ce qui est de la réparation de moteurs et Safran emploie aujourd'hui plus de 800 personnes (salariés et intérimaires).