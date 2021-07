Saica Paper : l'entreprise investit 75 millions d'euros dans la Drôme pour construire une centrale biomasse

Le terrassement a déjà commencé au Nord du site de Saica Paper, à Laveyron. D'ici la fin 2022, si les travaux ne prennent pas de retard, une centrale biomasse devrait dominer cette parcelle coincée entre le chemin de fer et le Rhône. Le projet coûte 75 millions, financé en partie avec l'aide de l'Ademe.

Une partie des cartons ne peut être recyclée et est pour l'instant vouée à l'enfouissement. Bientôt elle servira à produire de la vapeur. © Radio France - Willy Moreau

À l'avenir, Saica Paper compte transformer en vapeur du bois issu de déchèteries et voué à être enfoui en vapeur. Ce bois "fin de vie sera importé à 200 kilomètres maximum du site drômois", précise Stéphane Messer, responsable du pôle énergie. Il représentera 80% de la production de chaleur. Le reste sera les déchets de l'entreprise : tout ce qu'elle ne peut pas recyclé tel que le scotch sur les cartons ou des fibres de cellulose trop fines.

La vapeur produite circulera dans de longs tuyaux qui relieront la centrale aux ateliers situés à plusieurs centaines de mètres au Sud. Elle servira à la dernière étape de séchage du papier. "On sèche le papier à travers des cylindres sécheurs. On envoie la vapeur à travers ces gros rouleaux. Et c'est le transfert thermique qui va finir de sécher le papier", explique Michaël Gouy, le directeur du site. 750 bobines de deux tonnes chacune sont produites chaque jour à Laveyron. La demande est donc très importante.