Saint-Agrève : les salaisons Teyssier développent leur activité

Saint-Agrève, France

800 m² supplémentaires ont été construits sur le site de Saint-Agrève. Il s'agit de trois séchoirs qui peuvent permettre une augmentation de 60% de la production.

Le créneau haut de gamme du marché du saucisson

L'entreprise Teyssier se positionne sur le marché haut de gamme. A l'origine, une charcuterie traditionnelle fondée dans le centre de Saint-Agrève en 1871. Et le marketing de l'entreprise s'appuie fortement sur cette histoire pour vanter la qualité de ses produits. Teyssier produit 800 tonnes de saucisson par an, 100 tonnes de jambon sec IGP (indication géographique protégée) et 300 tonnes de charcuterie cuite (terrine, pâtés). Le directeur du site ne parle pas d'industrie mais d'atelier mécanisé avec de nombreuses manipulations manuelles, des boyaux d'origine naturelle. C'est une charcuterie traditionnelle qui produit de gros volumes. Teyssier n'est pas présent en grande surface. Ses clients, ce sont les boucheries/charcuterie.

Un marché français contrasté

Le marché de la charcuterie est en baisse en France. En revanche, la vente de saucissons continue à progresser de 2 à 2,5 % par an. Teyssier veut développer aujourd'hui ses ventes de saucissons, son produit phare. Il va mettre sur le marché le 3 juin prochain, le coeur de Saint-Agrève, une tranche de saucisson en forme de coeur, idéal pour l'apéritif explique le charcutier. L'apéritif, c'est là que se consomme majoritairement le saucisson aujourd'hui, beaucoup plus que comme une entrée lors du repas.

Une entreprise importante du plateau ardéchois

Teyssier emploie 90 personnes sur le site de Saint-Agrève. C'est le deuxième employeur de la commune après la société Eolane et ex-aequo avec l'hôpital de Moze. L'entreprise Teyssier embauche de 4 à 5 salariés par an.