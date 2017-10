Saint-Agrève : grève à l'hôpital de Moze contre la dégradation des conditions de travail

Les personnels de l'hôpital privé de Moze, à Saint-Agrève en Ardèche, sont en grève ce lundi après-midi. Une manifestation pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et la remise en cause des 35 heures.

Nouvelle mobilisation à l'hôpital privé de Moze, ce lundi, à Saint-Agrève en Ardèche. Les personnels sont en grève contre la dégradation de leurs conditions de travail. Après le non remplacement des personnels en mai dernier, les soignants dénoncent aujourd'hui une remise en cause des acquis conventionnels, notamment des 35 heures.

Manifestation devant l'hôpital de Moze

L'Association de Défense de l'Hôpital de Saint-Agrève dénonce : "des méthodes de gestion autoritaires liées à une logique actuelle de l'Hôpital entreprise avec des conséquences sur les conditions de travail du personnel soignant et souvent au mépris de la qualité des soins et de l'accueil des patients".

L'hôpital privé de Moze a perdu ses activités de chirurgie en 2004 puis sa maternité en 2008. Il compte aujourd'hui une dizaine de lits de médecine et dix-sept lits de suite de soins de suite et réadaptation. Près de 130 salariés travaillent à l'hôpital de Saint-Agrève.

Plus de travail, moins de moyens

"Pour faire des économies, parce que les hôpitaux ont des difficultés financières, on en arrive à imposer des réorganisations médicales, moins de moyens et le personnel ne peut plus faire les soins comme il doit le faire" explique Pierre Bal, le président de l'association de défense de l'hôpital de Saint-Agrève.

"Les personnels n'en peuvent plus, on ne peut plus faire les soins correctement"

"On ne doit pas aller vers un hôpital entreprise, performant, ce sont d'abord les soins, la santé qui doivent compter" insiste Pierre Bal. "De plus en plus de soignants quittent l'hôpital ou veulent partir parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le travail" explique David Banchet, aide-soignant et délégué CGT à l'hôpital de Moze.