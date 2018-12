Saint-Amand-Montrond : CPI Bussière va recruter une dizaine de personnes

Saint-Amand-Montrond, France

A St-Amand-Montrond, le nombre de chômeurs a diminué d'environ 5 % depuis un an mais le taux de chômage y est encore 10,7 %. Chaque semaine, les demandeurs d'emploi peuvent participer à une réunion avec des chefs d'entreprises qui recrutent. L'imprimerie CPI Bussière s'est prêtée au jeu. L'entreprise a subi trois plans sociaux entre 2006 et 2014. Elle emploie aujourd'hui 70 salariés et va mieux. Encore faut-il le faire savoir et trouver des candidats à recruter.

soixante-douze demandeurs d'emploi ont participé à la réunion animée par les responsables de l'imprimerie CPI. © Radio France - Michel Benoit

CPI Bussière envisage d'embaucher une dizaine de personnes au cours des prochains mois pour remplacer des départs en retraite. Le directeur, Pascal Choloux, est donc ravi d'avoir pu expliquer comment fonctionne son entreprise devant plus de 70 demandeurs d'emploi : " J'ai dit : écoutez, moi je suis prêt à tenter l'expérience de vous intégrer quelques semaines dans l'entreprise, et puis on fait un bilan ensemble pour savoir si cela vous correspond ou pas. On développe beaucoup l'apprentissage chez nous mais c'est difficile parce que le travail manuel est défavorisé et les jeunes n'ont pas trop envie de venir dans l'industrie sur des machines." Pas de sujet tabou durant cette réunion : le travail de nuit, les salaires, les plannings. A la fin de la rencontre, une vingtaine de demandeurs d'emploi laissent leur CV. Parmi eux, Karine qui n'aurait pas songé à contacter d'emblée CPI Bussière pour avoir du boulot : " J'avais une image un peu négative de cette entreprise après les plans sociaux qu'elle a subis. Mais je me dis maintenant pourquoi pas, d'autant que j'ai déjà travaillé en usine. En plus, ils paient plutôt bien puisqu'on est embauché à 1750 euros par mois."

Corinne Allibe, directrice de Pôle Emploi à St-Amand-Montrond, avec l'un des responsables de CPI. © Radio France - Michel Benoit

Pôle emploi ne cible pas forcément les demandeurs d'emploi pour ces réunions. Et cela marche plutôt bien depuis septembre affirme Corinne Allibe, directrice pole emploi à St-Amand-Montrond : " On choisit un secteur en tension chaque semaine, et après ces réunions, on a déjà abouti à des embauches. Le prinicipe, c'est un peu celui de l'open bar : on invite pas que des demandeurs d'emploi qui auraient le profil. Egalement d'autres qui peuvent ainsi se rendre compte des besoins en main d'oeuvre dans certains domaines et qui ainsi peuvent prendre conscience qu'ils pourraient se reconvertir vers des métiers auxquels ils n'auraient peut-être pas songé." La prochaine réunion à St-Amand-Montrond, jeudi prochain, invitera des entreprises du bâtiment en mal de maçons et couvreurs notamment.