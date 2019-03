Saint-Amand-Montrond veut manger local

Saint-Amand-Montrond, France

" Manger Local ", c'est le nom de cette nouvelle dynamique que veut impulser le CPIE Brenne Berry, missionné par le pays Berry St-Amandois. L'idée, c'est de mieux faire connaitre notamment la plate-forme agri-local, initiée par le département du Cher. Sur cette plate-forme, les cantines passent leurs commandes auprès de producteurs locaux. C'est bien mais pas suffisant. Illustration avec Manon Carré, cheffe de cuisine au foyer des jeunes travailleurs de St-Amand-Montrond. Quand elle a pris ses fonctions il y a un an et demi, cette jeune femme a imposé de tout préparer sur place avec des produits non transformés : " En arrivant j'ai découvert plein de poudre dans les réserves. De la purée en poudre, et même des entremets. Pour moi, ce n'était pas concevable de faire des choses comme ça. Pour l'instant, on est qu'à 5 % en circuit court, mais on va essayer de faire beaucoup plus. Par exemple pour le repas de ce midi, j'ai eu chaque producteur au téléphone pour passer commande localement. "

Manon Carré (à droite), cheffe de cuisine au foyer des jeunes travailleurs de St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Et c'est l'un des problèmes : travailler en circuit court implique un nombre plus élevé de fournisseurs, là où un seul grossiste auparavant s'occupait de tout. Manger Local voudrait donc simplifier ces relations entre cantines et producteurs : " On souhaite lancer un système de conventionnement, explique Loubna Tahif, animatrice au CPIE Brenne Berry. Les collectivités exprimeraient leurs souhaits, le volume de commandes auquel ils veulent prétendre et cela bien en amont. Et de l'autre côté, le producteur s'engagerait à fournir cette quantité sur telle période de l'année."

La présentation de "Manger Local" à St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Cela demande aux cantines de planifier sur plusieurs mois leurs approvisionnements, ce qu'elles ne font pas assez. Cela permettrait également aux producteurs locaux de rationaliser leurs tournées de livraison et donc de diminuer leurs coûts. Sylvain Chalivoy, producteur d'huile à Bengy sur Craon : " Cela pourrait être pour l'huile, une commande annuelle répartie en trois ou quatre livraisons. Ca nous permet de mieux nous organiser dans nos tournées et de la même manière on en profite pour récupérer les huiles usagées alimentaires pour les recycler. "

Sylvain Chalivoy, des huiles "Belle du Berry" à Bengy sur Craon (Cher). © Radio France - Michel Benoit

Le CPIE Brenne Berry voudrait également favoriser la création et la mutualisation d'outils de préparation ou de transformation de denrées, des investissements souvent trop lourds pour un seul producteur local.