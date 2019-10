Saint Antoine-du-Rocher: un grand groupe européen de logistique s'implante sur 41 hectares

Indre et loire

Un coup de maître pour la communauté de communes Gâtines-Choisille-Pays de Racan: e groupe européen Catella Logistic Europe va s'installer sur la zone d'activité économique Polaxis situé à Saint Antoine du Rocher. Le compromis de vente d'un terrain de 41 hectares a été signé ce jeudi 24 octobre entre le PDG Thierry Bruneau et le président de la communauté de communes Antoine Trystram. C'est la 3ème entreprise qui s'implante sur la zone mais celle-là est l'un des leaders de la création de plate-formes logistiques en Europe. Son arrivée offre un potentiel de création de 150 à 250 emplois dans les 5 prochaines années.

L'implantation de ce groupe européen de la logistique à Saint Antoine-du-Rocher est le résultat d'un travail commun entre Tours Métropole et la communauté de communes Gâtine-Choisille-Pays de Racan. C'est Tours Métropole qui a envoyé l'entreprise Catella Logistic Europe à 20 kms de son agglomération dans ce territoire rural. Le président de la communauté de communes, Antoine Tryxtram, appelle çà l'effet gagnant-gagnant. Il y a moins d'un an, entre Tours Métropole et la communauté Gâtine-Choisille-Pays de Racan, un contrat de réciprocité a été signé. C'est en vertu de ce partenariat que la Métropole a envoyé Catella Logistic à St Antoine-du-Rocher, c'est-à-dire à 20 kms de l'agglomération tourangelle.

Thierry Bruneau, le PDG de Catella Logistic Europe, se donne deux ans pour construire sa plate forme logistique par des entreprises locales. Tout cela sortira de terre en 2022. Il faudra attendre quelques années supplémentaires pour être sûr que le projet apporte bien 150 à 250 créations d'emplois. Commencera alors leur commercialisation. Catella Logistic Europe a déjà construit des plate-forme logistiques à Cholet et à Troyes qui abritent aujourd'hui de grands groupes comme IKKS, Kenzo, et Absorba.