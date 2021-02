Saint-Astier : le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie recrute

On le sait peu mais le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier propose un large éventail de métiers. Et le CNEFG recrute en ce moment. Il cherche des jeunes pour occuper des postes de "gendarme adjoint volontaire emploi particulier". Il s'agit d’intégrer le centre, sous le statut militaire, et de participer à son fonctionnement.

On y retrouve des métiers de secrétaire, cuisinier, serveur/plongeur, agent polyvalent en hôtellerie, agent d’accueil et de sécurité, magasinier, infographiste, assistant-informaticien, horticulteur, peintre en bâtiment et même barman. Il existe 38 postes de "gendarme adjoint volontaire emploi particulier" au CNEFG à Saint-Astier, dont 8 sont vacants en ce moment.

Pour les jeunes de 17 à 26 ans

Pour postuler, il faut avoir la nationalité française, être âgé entre 17 et 26 ans, être en possession de tous ses droits civiques, avoir effectué sa JAPD (Journée d'appel de préparation à la défense) ou JDC (Journée défense et citoyenneté) et être apte physiquement. Le baccalauréat est demandé pour les spécialités secrétariat et informatique, sinon il faut avoir un CAP ou une première expérience professionnelle pour les autres postes. Il s'agit de contrats de 2 ans renouvelables 3 ans, puis un an supplémentaire.

Si vous êtes retenu, une formation vous sera proposée pour bénéficier du statut militaire. Elle dure deux semaines et elle est rémunérée.

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et CV par mail à : bgp.daf.cnefg@gendarmerie.interieur.gouv.fr .