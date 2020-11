Saint-Astier : le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie recrute

Le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne) cherche à recruter de jeunes gendarmes adjoints volontaires. Il faut avoir entre 17 et 26 ans pour postuler.

Les gendarmes recrutent ! Le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG), installé à Saint-Astier, est à la recherche de jeunes gendarmes adjoints volontaires, sous statut militaire. L'objectif est de travailler au service des unités opérationnelles dans le soutien technique et administratif.

Il existe plusieurs spécialités : secrétariat, comptabilité, restauration, espaces verts, infographie, informatique, accueil, sécurité, magasinage et métiers du bâtiment (peinture). Si vous êtes "dynamique et avez l'esprit d'équipe", cela peut être "une première expérience professionnelle valorisante", indique l'offre d'emploi. Il s'agit d'un contrat de 2 ans renouvelables 3 ans, puis un an supplémentaire.

Des jeunes entre 17 et 26 ans

Si vous êtes intéressé, il y a plusieurs conditions : être de nationalité française, avoir entre 17 et 26 au moment de la candidature, être apte physiquement, être en possession de tous ses droits civiques et avoir effectué sa JAPD (Journée d'appel de préparation à la défense) ou JDC (Journée défense et citoyenneté).

Le statut nécessite une formation de deux semaines au CNEFG à Saint-Astier. Elle est rémunérée dès le premier jour, avec possibilité d’hébergement. Vous pouvez postuler en envoyant votre CV et votre lettre de motivation par mail à faralalao.bezaka@gendarmerie.interieur.gouv.fr.