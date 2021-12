Saint-Avé : des plats étoilés à emporter pour le nouvel an

Depuis la crise du Covid-19 et ses confinements, nombreux sont les restaurants à proposer des plats à emporter. Au pressoir à St Avé en bordure de Vannes dans le Morbihan, on n'a pas attendu le virus pour s'y mettre et accumuler de l'expérience. Depuis une dizaine d'années, le restaurant et son chef, 1 macaron au Michelin, proposent une carte de plats à venir chercher et à déguster chez soi "pour le client c'est simple, on s'occupe de tout, on fait les courses, on fait la cuisine et on donne une fiche explicative pour remettre en température, dresser, jouer au chef à la maison".

Simple pour le client, mais un peu plus complexe pour la brigade concède le chef. "C'est un peu plus de logistique et d'organisation puisqu'on doit décomposer chaque plat pour mettre les ingrédients déjà cuits et assaisonnés dans des boites différentes pour que la remise en température se passe bien. On livre le tout avec un sac et ses boites pour chaque plat". Avec la consigne la plus importante : "_surtout ne pas oublier de servir sur des assiettes chaudes_."

Au menu pour ce nouvel an: Homard cuit au bouillon , Saint Pierre Basse température, filet de bœuf façon Rosssini et pour terminer un dessert citron kalamansi carotte. Les commandes se font par téléphone ou via le site internet du Pressoir