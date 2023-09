Saint-Avold : les cheminées de la centrale Emile-Huchet s'illuminent avant leur destruction

C'est une figure de notre patrimoine industriel lorrain qui va disparaître. Les deux grandes cheminées de la centrale à charbon Emile-Huchet de Saint-Avold ainsi que trois des quatre tours aéroréfrigérantes vont progressivement être détruites. Pour rendre hommage à ces figures locales, la direction de la centrale a décidé de les illuminer chaque soir jusqu'au 18 septembre. "C'est pour marquer les tours dans le paysage avant qu'elles ne soient détruites. Le but c'est d'attirer le regard, que les gens se demandent pourquoi elles sont éclairées", raconte Camille Jaffrelo, la porte parole de la centrale Emile-Huchet, avant d'ajouter "ces tours sont l'emblème de certaines communes, elle sont ancrées dans le territoire et dans le paysage. On ne veut donc pas les détruire du jour au lendemain sans que personne ne soit prévenu."

ⓘ Publicité

Une page qui se tourne

A partir du 18 septembre deux cheminées et deux tours aéroréfrigérantes vont être "grignotées", c'est-à-dire déconstruites au fur et à mesure à l'aide de grues et la troisième sera dynamitée en janvier. **Un démantèlement qui coûte "plusieurs dizaines de millions d'euros" à l'exploitant du site Gazel Energie. "On se donne les moyens financiers de les détruire, d'abord parce qu'il y a des enjeux de sécurité : des briques qui peuvent tomber. On a aussi besoin de faire de la place pour accueillir des projets qui vont créer de l'emploi", explique Camille Jaffrelo.

Il y a bien une partie de la centrale Emile-Huchet qui est toujours sur pied et continue de fonctionner, c'est l'unité numéro six, les travaux en cours n'auront pas de conséquences sur la production d'électricité de cette unité.