Saint-Ay : l'usine Ciretec, ravagée par un incendie, ne sera pas reconstruite

Saint-Ay va perdre un savoir-faire. Ce jeudi soir, la direction d'Elvia Group, dont fait partie l'usine Ciretec spécialisée dans les circuits électroniques, a annoncé aux salariés la volonté de ne pas reconstruire à l'identique l'usine ravagée par un incendie il y a six mois. Uniquement le centre technique, qui sert à contrôler les produits, devrait revoir le jour. Il n'y aura donc plus d'usine de production de composants électroniques. Sur les 70 salariés, uniquement 17 sont certains de conserver leur emploi à Saint-Ay.

Des mobilités à Rennes ou à Coutances

Pendant six mois, les salariés se sont battus pour une reconstruction à l'identique, qui était l'une des trois options du groupe. Finalement, l'usine de production est définitivement supprimée. "Je pense que c'est la décision de la facilité, avance Lydie Gomez, délégué syndical CGT. Ils veulent sûrement revaloriser les deux autres sites". Sur ces deux sites (Rennes et Coutances), des mobilités vont être proposées à la cinquantaine d'ouvriers qui n'auront plus de travail dans le Loiret. "C'est hors de question, commente Franck, 31 ans chez Ciretec. J'ai 55 ans, je ne vais pas me promener ailleurs, ma vie est ici."

Pour le maire de Saint-Ay, Frédéric Cuillerier, la décision du groupe Elvia n'est pas "satisfaisante". "Cette usine était en progression, elle a fourni des circuits imprimés pour la défense nationale et l'aérospatiale, c'est une usine de pointe, assure-t-il. On nous parle de réindustrialisation, et pourtant nous restons sur une décision minimale."