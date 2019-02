Saint-Berthevin : Noz recrute sans CV

Saint-Berthevin, France

Dans le hall du siège de Noz, à Saint-Berthevin, cinq ateliers sont installés, collectifs ou individuels. Les candidats y passent la journée, ils ont en moyenne 30 minutes par ateliers pour débattre ou pour participer à des exercices ludiques. Une manière pour les recruteurs de cerner le profil des candidats.

Les candidats, hommes ou femmes, de tout âge, se prennent au jeu. "C’est vraiment novateur. Le concept change de l’ordinaire. Cela permet à des personnes aux profils complètement différents de pouvoir avoir une chance d’obtenir un poste", estime Bastien, 29 ans, diplômé d’une école de commerce. Si le curriculum vitae n’intéresse pas les recruteurs, en revanche les candidats doivent être parfaitement bilingues. "C’est intéressant, ça laisse plus de chance. Ce sont nos compétences qui comptent, pas forcément nos expériences professionnelles", dit un autre candidat.

La méthode de recrutement porte ses fruits. Isabelle est commerciale chez Noz depuis le mois de décembre, avant elle était esthéticienne pendant 15 ans au Portugal. "Je n’ai pas fait d’étude dans le commerce, pas un seul cours. Je suis ici principalement grâce à mes compétences personnelles", se réjouit-elle.

Une école de formation interne

Lors des différents ateliers, les recruteurs ont un œil attentif sur l’attitude des candidats. "D’abord, il faut qu’ils aient un savoir être qui se base, en partie, sur les valeurs de l’entreprise. Et puis, on va aller chercher leurs aptitudes à exercer plus tard le poste de commercial. Ensuite, pour les candidats retenus, nous avons une école de formation qui va s’occuper d’accompagner et de former ces personnes à nos méthodes", explique Emmanuel Anet, le responsable du recrutement chez Noz.

A l’issue de cette journée de recrutement, sur 48 candidats, 36 ont obtenu un rendez-vous en vue d’une embauche. Noz ouvre environ 15 magasins par an et recrute près de 400 personnes chaque année en France. Une autre journée de recrutement, centrée sur les métiers du marketing, aura lieu le 21 mars prochain. Une troisième opération "opportuni’day", pour trouver d'autres commerciaux, se tiendra au mois de juillet.