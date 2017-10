Saint-Berthevin : sept magasins et deux restaurants à la place de l'ancien Leroy Merlin

Le maire de la ville, Yannick Borde, et le groupe Frey ont levé le voile vendredi matin sur le centre commercial qui prendra la place de l'ancien Leroy Merlin. Deux restaurants et sept magasins s'installeront pour une ouverture au printemps 2019.

"Quand on est maire, on a peur des friches, là on est rassurés !". Yannick Borde, le maire de Saint-Berthevin, peut être optimiste. L'ancien Leroy Merlin, qui sera détruit début 2018, va se transformer en centre commercial. Sept magasins et deux restaurants vont se partager les 10 000 mètres carrés d'espace commercial.

Ouverture au printemps 2019

Pour les restaurants, rien n'est fait. "On reste ouverts aux propositions, mais on n'aura pas les leaders du fast food type Mc Do et Burger King", prévient François Vuillet-Petite, directeur général délégué de Frey, spécialiste de l'urbanisme commercial qui gère le dossier. Les certitudes sont plutôt sur les magasins : on en connaît la quasi-totalité.

Black Store : vêtements homme/femmes sur 900 m²

: vêtements homme/femmes sur 900 m² Easy Cash : achat-revente occasion sur 300m²

: achat-revente occasion sur 300m² La Halle mixte : vêtements et chaussures sur 1900m². Le magasin La Halle en face du Carrefour restera en place, assure le groupe Frey.

vêtements et chaussures sur 1900m². Le magasin La Halle en face du Carrefour restera en place, assure le groupe Frey. Besson chaussures : 1200 m². Là, le magasin sur le boulevard du 8 mai 1945 à Laval, fermera.

1200 m². Là, le magasin sur le boulevard du 8 mai 1945 à Laval, fermera. L'Incroyable : décoration de la maison sur 2000 m²

: décoration de la maison sur 2000 m² Stokomani : déstockage de vêtements sur 2100 m²

: déstockage de vêtements sur 2100 m² Il devrait aussi y avoir de l'électroménager avec un Boulanger (2600 m²). "Les discussions sont avancées" souligne François Vuillet-Petite.

Avec tout ces magasins, on a un potentiel de 80 à 100 emplois à plein temps à pourvoir. Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin.

Visuellement aussi, il y aura du changement : toitures végétalisées et volonté de piétonniser les accès vers l'hypermarché Leclerc, de l'autre côté. Le parking sera agrandi, 50 places en plus pour atteindre 500 emplacements. Ouverture de ce centre commercial prévue au printemps 2019.