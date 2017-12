Laval, France

Pour conjuguer vie professionnelle et vie personnelle, quel meilleur moyen que de choisir ses horaires de travail ? "_En fonction des activités de mes enfants, je peux me positionner plutôt le matin que le soir_, confesse Natacha, responsable du service client. Et comme ça, je m'arrange pour me mettre un autre soir de la semaine. Il faut que ça se fasse en bonne intelligence au niveau de l'équipe pour que chacune puisse y trouver son compte". Natacha est satisfaite de ce nouveau système. L'essayer c'est l'adopter. "C'est quand même beaucoup plus confortable au quotidien", apprécie-t-elle.

Une centaine d'employés concernés en 2018

Les 27 employés "test" ont même droit à un bonus, détaille Magali Harnois, chef secteur au service client. "Ils ont droit à un impératif par semaine que je ne peux pas toucher. Par exemple 'vendredi je ne peux pas finir après 14h'. C'est dans les règles !", sourit celle qui a piloté le système pour la première fois lorsqu'elle était à Rennes au début des années 2010.

Hervé Daugan et Magali Harnois, satisfaits du système des horaires choisis chez Leroy Merlin © Radio France - Fabien Burgaud

Pour poser ses jours, choisir ses horaires, c'est simple. Tout se passe sur un logiciel informatique interne en quelques clics, à condition de se répartir les jours avec ses collègues, et tout ça très en avance. "Je crée le plan de charge 9 semaines à l'avance. De sorte que les employés aient un mois pour se décider. J'affiche ensuite la semaine réelle, 5 semaines avant", explique Magali Harnois.

"Tout n'est pas parfait, mais c'est génial comme système"

L'idée est née il y a quelques années lors d'une consultation des salariés, se souvient Hervé Daugan, le directeur du magasin. "C'était l'un des points qui était revenu le plus souvent : pouvoir choisir ses horaires". Un pari réussi, visiblement. "Aujourd'hui, on inverse les choses. Maintenant le collaborateur nous dit quand il veut travailler, de façon à avoir les temps libre que l'on souhaite. Alors, oui ce n'est pas toujours parfait : ouvertures à 6h30 et fermetures à 20h puisque le service l'exige. Donc ça veut dire que le salarié devient vraiment acteur. On y croit beaucoup. C'est une demande qui va dans le bon sens. Ça marche bien, ça paraît simple. Mais il faut anticiper les affaires, les souhaits sont donnés 9 semaines. Le manager doit anticiper les besoins en chiffres et en personnes. Une fois que c'est rodé, c'est génial comme système !"

Après le test, la généralisation. En 2018, la centaine d'employés du magasin va pouvoir décider de ses horaires.