Saint-Berthevin : un Retail Park noir de monde pour l'ouverture

Le parc commercial Retail Park a ouvert ses portes à Saint-Berthevin ce mercredi. Et les Mayennais sont venus en masse pour découvrir sept enseignes et cet espace de 12.000 mètres carrés.

Saint-Berthevin, France

Il était très compliqué de trouver une place de stationnement ce mercredi matin devant le Retail Park de Saint-Berthevin. Les 444 places ont vite trouvé preneur tant les Mayennais ont voulu découvrir ce nouvel espace de 12.000 mètres carrés en face du centre commercial Leclerc. Sept enseignes sur neuf ont ouvert leurs portes aux clients, en attendant les arrivées de l'enseigne Boulanger et du restaurant Jules & John au mois de septembre.

Le reportage France Bleu Mayenne au Retail Park Copier

"C'est assez diversifié, des vêtements aux articles de cuisine" note Alice, une des premières clientes. "C'est assez grand hormis les allées un peu étroite" explique la mère de famille. Geneviève et son mari, venus par curiosité tempèrent. "Cela va faire encore un peu plus de mal au centre-ville de Laval car on retrouve les mêmes marques. Il ne faudra pas se plaindre après que le centre-ville meurt" analyse le couple.

Concurrence

L'enseigne de déstockage Stokomani fait partie des magasins désormais installé en Mayenne, pour concurrencer (un peu) Noz l'entreprise mayennaise et c'est un sacré challenge pour Julien Caron son directeur. "Pas mal de concurrents sont déjà en place ici donc c'est à nous de nous démarquer, de montrer notre savoir-faire et notre identité. Il faut que les clients comprennent qu'il y a un autre type de déstockage. Nous on vend surtout des produits de grandes marques et on produit nos marques également" explique le professionnel. Le PDG de Noz a d'ailleurs effectué une visite de courtoisie chez Stokomani ce mercredi matin. Une concurrence qui sera très certainement profitable aux consommateurs.

Le Retail Park de Saint-Berthevin emploie 125 salariés et a coûté 18 millions d'euros.