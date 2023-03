Saint-Bonnet-le-Château : des jeux grandeur nature pour initier les plus jeunes au monde de l'industrie

France Bleu Saint-Étienne Loire : à quoi va bien pouvoir ressembler cet Escape Game, ce jeu grandeur nature que vous organisez aujourd'hui ?

Nous avons la chance d'être reçus aujourd'hui dans l'entreprise Atomelec, spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le jeu consiste à trouver des énigmes pour les collégiens afin de retrouver un coffre, par exemple, dans lequel on retrouvera les bons et les mauvais résultats de l'année écoulée. Il y a aussi un quiz autour des fiches de recrutement et des besoins de l'entreprise.

Cela permet de rentrer de façon ludique dans ce monde de l'industrie que l'on connaît assez mal quand on ne travaille pas dedans. Pourtant nous avons 2 780 entreprises qui emploient 18 000 salariés et qui recrutent plus de 5 000 salariés par an.

Quel est l'objectif exactement de cette opération ?

Aujourd'hui on a un taux de chômage très faible dans notre agglomération, ce qui est bien mais il faut aller chercher de la main d'œuvre au niveau de l'industrie. Les entreprises ont du mal à recruter, c'est pour ça que l'on essaye de mieux les découvrir, de mieux les faire connaître.

Qu'est-ce qui explique ces difficultés de recrutement que vous avez dans l'industrie ligérienne ?

Notre industrie ligérienne, comme toute industrie, bénéficie plutôt d'une mauvaise image. Une industrie aujourd'hui en gros, pour les gens, c'est un opérateur derrière une machine. En fait, c'est pas du tout ça : il y a aussi les postes de logistique, les achats, la banque et tous les postes de back office, tout l'administratif. Il y a de la place pour les jeunes !

Première journée "Escape Game à Saint-Bonnet-le-Château ce jeudi 15 mars