Saint-Brévin : les commerçants "invités" à se garer ailleurs

A Saint-Brévin-les-Pins, l'_associa_tion de commerçants Les Talents Brévinois suggère aux professionnels et commerçants de ne plus se garer dans le centre-ville afin de libérer des places de stationnement. _"Pas de place : pas de client, pas de client : pas de business"_dit l'association. Talents Brévinois lance même un appel aux particuliers qui auraient une place de parking à prêter ou louer aux commerçants . L'association rappelle aussi qu'il existe une parking en dehors du centre, le parking de la Bresse. "Il y a 400 petits mètres à parcourir, qui se font en quatre minutres" écrit l'association.

Une campagne qui ne fait pas l'unanimité

Le centre ville de Saint Brévin est en grande partie, en zone bleue, mais manifestement, trop d'automobilistes, vivant ou travaillant à Saint-Brévin, se garent plus longtemps qu'autorisé, en tournant régulièrement le disque."C'est un sujet délicat", "C'est la guerre" disent des commerçants qui souhaitent garder l'anonymat. Une autre commerçante dit : "C'est une bonne idée mais où va t'on se garer ?". Pour Michel Guichard, buraliste, "s'il n'y avait que les voitures des commerçants, ce serait bien, mais je pense que ce n'est pas le seul problème. Le seul problème, c'est qu'il manque des places de stationnement". Le maire, Yannick Morez, salue l'initiative de l'association : "On est prêt à les aider, et à faire ce qu'ils nous ont demandé, c'est à dire que le police municipale passe et sanctionne".