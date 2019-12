Saint-Brieuc : le dépôt des bus bloqué par des manifestants

Saint-Brieuc, France

Ce mardi 17 décembre à 5h30, des manifestants ont entamé le blocage du dépôt des TUB à Saint-Brieuc, annonce le réseau.

Le trafic risque d'être très perturbé avec aucun bus sur les lignes A, B, C, D, E, 10, 30, 40, 80, 100, NCV. Et très peu de bus sur les autres services 20, 50, 60, 70, 90 Tub Express et Scolaires. Seuls les bus M1 à M3 circulent.

Le trafic des bus est très perturbé ce mardi à Saint-Brieuc © Radio France - Johan Moison

Ce mardi, une manifestation contre la réforme des retraites est prévue à partir de 13h30 Place de la Liberté à Saint-Brieuc.